JPNN.com - Entertainment - Musik

Masihkah Ada, Sebuah Refleksi Cinta dan Keberanian Giusti Raka

Sabtu, 14 Februari 2026 – 08:08 WIB
Masihkah Ada, Sebuah Refleksi Cinta dan Keberanian Giusti Raka - JPNN.COM
Penyanyi Giusti Raka. Foto: Dok. Prema Svara Record

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Giusti Raka terus membuktikan eksistensi di kancah musik Indonesia lewat lagu terbaru yang bertajuk Masihkah Ada.

Giusti Raka merupakan seorang penyanyi Indonesia yang lahir dan tumbuh di lingkungan dengan warisan musik yang kuat.

Dia merupakan anak kedua dari Yulia Margareth Putri dan penyanyi legendaris yaitu almarhum Arie Wibowo, penyanyi sekaligus pencipta lagu yang dikenal luas melalui karya-karya ikonik seperti Madu dan Racun serta Singkong dan Keju.

Warisan bakat musikal tersebut ternyata menjadi fondasi penting dalam perjalanan seni Giusti Raka.

Giusti Raka mengawali karier dari 2015 dengan merilis ulang lagu almarhum Arie Wibowo yang berjudul Walau Sekejap.

Dia hingga saat ini telah merilis empat lagu, termasuk single terbarunya, Masihkah Ada. Lagu terbaru yang rilis pada 13 Februari 2026 itu menjadi single perdana dirinya dalam naungan label musik Prema Svara Records.

Masihkah Ada merupakan sebuah perenungan tentang cinta yang diuji oleh waktu, keadaan, dan keberanian untuk tetap peduli walaupun keadaan tidak lagi sama seperti semula.

Lagu itu bercerita tentang cinta dalam makna yang sangat luas yakni cinta kepada pasangan, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada kejujuran, dan cinta kepada tanah air yang dilahirkan sebagai ruang bersama untuk bersuara dan bermimpi.

