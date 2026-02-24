Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Masjid Al-Ikhlas PIK Jadi Ruang Tafakur Ramadan, Menag Ulas Dimensi Spiritual Lailatulqadar

Selasa, 24 Februari 2026 – 11:30 WIB
Masjid Al-Ikhlas PIK Jadi Ruang Tafakur Ramadan, Menag Ulas Dimensi Spiritual Lailatulqadar - JPNN.COM
Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menjadi pembicara dalam kajian di Masjid Al-Ikhlas, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Masjid Al-Ikhlas PIK yang baru diresmikan pada 15 Januari 2026 lalu tidak hanya menjadi tempat ibadah rutin.

Selama Ramadan, masjid di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, itu juga menjadi ruang tafakur kolektif bagi masyarakat.

Pada Ramadan ini, Masjid Al-Ikhlas PIK menggelar kajian untuk memperdalam dimensi teologis dan historis bulan suci dengan menghadirkan penceramah ternama.

Baca Juga:

Masjid Al-Ikhlas PIK Jadi Ruang Tafakur Ramadan, Menag Ulas Dimensi Spiritual Lailatulqadar

Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar (kanan) menjadi pembicara dalam kajian di Masjid Al-Ikhlas, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Foto: Source for JPNN.com

Salah satu pembicara dalam kajian di masjid itu ialah Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.

Baca Juga:

Dalam ceramah yang menjadi program televisi swasta di Masjid Al-Ikhlas PIK, guru besar tafsir Al-Qur’an itu mengurai keistimewaan Ramadan dalam perspektif sejarah kenabian.

Prof Nasaruddin mengaitkannya dengan peristiwa Isra Mikraj ketika Rasulullah SAW menjadi imam salat para nabi sebelumnya sebagai simbol kemuliaan umat Islam.

Selama Ramadan, Masjid Al-Ikhlas di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, itu juga menjadi ruang tafakur kolektif bagi masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  PIK  Masjid  Menag  Masjid Al-Ikhlas PIK 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp