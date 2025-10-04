Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Masjid At-Thohir Bagikan 3.000 Paket Sembako untuk Anak Yatim

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 09:48 WIB
Masjid At-Thohir Bagikan 3.000 Paket Sembako untuk Anak Yatim - JPNN.COM
Pembina Yayasan Mochamad Thohir Garibaldi Thohir ketika memberikan santunan kepada anak yatim di Masjid At-Thohir Tapos, Kota Depok Jawa Barat, Jumat malam (3/10/2025). ANTARA/Feru Lantara.

jpnn.com - Pengurus Masjid At-Thohir Depok, Jawa Barat, kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan 3.000 paket sembako kepada anak-anak yatim dan warga sekitar rumah ibadah itu.

Bantuan itu mulai disalurkan secara bertahap sejak Jumat (3/10/2025), dengan tujuan untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang membutuhkan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan pesan bahwa masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat pemberdayaan dan kepedulian," kata Pembina Yayasan Mochamad Thohir, Garibaldi Thohir, di Depok, kemarin.

Baca Juga:

Program sosial itu juga untuk mempererat tali silaturahmi antara pengurus masjid, donatur, dan lingkungan sekitar.

"Kami berharap paket sembako ini dapat bermanfaat, serta menjadi penguat semangat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” lanjutnya.

Masjid At-Thohir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para donatur yang telah mendukung terselenggaranya program ini.

Baca Juga:

"Partisipasi mereka menjadi bukti bahwa kekuatan kebersamaan dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Semoga upaya yang kami lakukan ini dapat menjadi inspirasi untuk terus berbagi dan saling menguatkan," tutur Garibaldi.

Dengan semangat kebersamaan, Masjid At-Thohir akan terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial untuk membantu sekaligus menumbuhkan harapan di tengah masyarakat.

Pengurus Masjid At-Thohir Depok, Jawa Barat, kembali menggelar aksi sosial dengan membagikan 3.000 paket sembako kepada anak-anak yatim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Masjid At-Thohir  Garibaldi Thohir  sembako  anak yatim  Yayasan Mochamad Thohir 
BERITA MASJID AT-THOHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp