Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Masjid At-Thohir Los Angeles Jadi Simbol Dakwah & Kepedulian Diaspora Indonesia di Amerika

Senin, 23 Maret 2026 – 17:14 WIB
Masjid At-Thohir Los Angeles jadi simbol dakwah dan kepedulian diaspora Indonesia di Amerika. Foto dokumentasi Masjid At-Thohir

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah dinamika dan keragaman Kota Los Angeles, berdiri Masjid At-Thohir sebagai simbol kedamaian, persatuan, dan semangat dakwah Islam yang inklusif.

Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya yang mencerminkan nilai rahmatan lil ‘alamin.

Masjid At-Thohir diresmikan pada Maret 2022, menandai puncak perjalanan panjang yang dimulai sejak 2015.

Baca Juga:

Gagasan pendiriannya berawal dari pengalaman pribadi keluarga pengusaha nasional, Garibaldi “Boy” Thohir, yang melihat keterbatasan fasilitas ibadah bagi komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles, khususnya untuk pelaksanaan salat Jumat.

“Kami sekeluarga memang sering berlibur ke Los Angeles. Ayah saya sering mengeluh kalau mau shalat Jumat, dan dari situlah muncul keinginan untuk menghadirkan masjid bagi komunitas Indonesia di sini,” ujar Boy Thohir dalam keterangannya, Senin (23/3).

Terinspirasi oleh kebutuhan tersebut—serta sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum ayahnya, H. Mochamad Thohir—Boy Thohir bersama keluarga melalui Yayasan Mochammad Thohir berinisiatif menghadirkan sebuah masjid yang dapat menjadi rumah spiritual bagi diaspora Indonesia.

Baca Juga:

Setelah melalui proses pencarian, sebuah bangunan bersejarah yang berdiri sejak 1920 di kawasan downtown Los Angeles berhasil diakuisisi dan direnovasi menjadi masjid yang representatif.

Dengan luas sekitar 650 meter persegi dan kapasitas hingga 250 jemaah, Masjid At-Thohir kini dilengkapi fasilitas modern, termasuk ruang pembelajaran yang mendukung kegiatan edukasi dan dakwah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Masjid At-Thohir  Diaspora Indonesia  Boy Thohir  Yayasan Mochammad Thohir 
BERITA MASJID AT-THOHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp