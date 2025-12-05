Close Banner Apps JPNN.com
Maskapai di Palembang Tawarkan Diskon 17 Persen selama Momen Nataru

Jumat, 05 Desember 2025 – 05:53 WIB
General Manager Bandara SMB II Palembang Iwan Winaya saat diwawancarai Kamis (4/12/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Guna mendukung kelancaran arus mudik pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) seluruh maskapai penerbangan di Palembang memberikan tiket diskon sebesar 17 persen. 

Pemberian tiket diskon tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah penumpang selama momen Nataru. 

“Kami prediksi penumpang pesawat mengalami kenaikan sebesar 3 hingga 5 persen pada saat momen Nataru. Nah dengan adanya skema potongan harga ini dapat lebih meningkatkan trafik penerbangan,” ungkap General Manager Bandara SMB II Palembang Iwan Winaya, Kamis (4/12/2025). 

Iwan menyebut bahwa ada 3 rute favorite penerbangan, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Batam.

“Tiga rute tersebut selalu menjadi tujuan terbanyak penumpang dari Bandara SMB II selama puncak libur akhir tahun," sebut Iwan. 

Kata Iwan, pihaknya saat ini mengoptimalkan fasilitas seperti boarding lounge internasional untuk mendukung operasional domestik serta meminta maskapai menyeimbangkan penggunaan slot waktu.

“Kami ingin distribusi slot time merata agar tidak terjadi penumpukan penerbangan pada jam-jam tertentu,” kata Iwan.

Fleksibilitas jam operasi turut diberikan kepada maskapai dengan membuka peluang penerbangan hingga dini hari berdasarkan kebutuhan.

Seluruh maskapai penerbangan di Palembang memberikan tiket diskon sebesar 17 persen, ini untuk mendukung kelancaran arus mudik pada momen libur Nataru.

TAGS   Maskapai Penerbangan  diskon  Nataru  Palembang 
