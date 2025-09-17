Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Maskapai Hemat Biaya FlyJaya Segera Layani Rute Jakarta-Jember

Rabu, 17 September 2025 – 15:27 WIB
Maskapai hemat biaya FlyJaya segera melayani rute Jakarta-Jember yang rencananya dioperasikan 23 September 2025. Foto dok. FlyJaya

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Kabupaten Jember yang mengharapkan adanya moda transportasi cepat dan langsung ke Jakarta akan segera terpenuhi.

Hal itu seiring hadirnya maskapai berbiaya hemat atau low cost carrier (LCC), PT Surya Mataram Nusantara (FlyJaya) yang membuka penerbangan langsung dari Jakarta ke Jember.

Maskapai FlyJaya melayani penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) Jakarta – Bandara Notohadinegoro (JBB) Jember.

Penerbangan perdana rencananya dilakukan pada 23 September 2025.

"Sambil menunggu kesiapan perizinan dari Kemenhub, dengan bangga kami mengumumkan rencana akan dimulainya penerbangan FlyJaya rute HLP-JBB pada tanggal 23 September 2025," kata Direktur Niaga FlyJaya, Ary Mercyanto, Rabu (17/9).

Dia menjelaskan, pembukaan rute HLP – JBB saat ini masih menunggu penyelesaian persiapan infrastruktur dan perizinan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal ini untuk memastikan seluruh aspek operasional dan regulasi terpenuhi sebelum melayani penumpang pada rute ini. 

"Ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pelanggan," ujarnya.

TAGS   maskapai FlyJaya  Jakarta-Jember  Kemenhub  penerbangan 
