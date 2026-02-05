Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

Maskapai Scoot akan Buka Rute Penerbangan Singapura-Belitung 

Kamis, 05 Februari 2026 – 14:40 WIB
Rapat persiapan penerbangan internasional Scoot di Belitung di Tanjung Pandan, Kamis (5/2/2026) . ANTARA/Apriliansyah

jpnn.com - TANJUNG PANDAN - Maskapi Scott akan membuka rute penerbangan Singapura-Belitung. Bupati Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat mengatakan Scoot secara resmi akan membuka layanan penerbangan langsung (direct flight) rute Singapura - Belitung mulai 2 Mei 2026.

‎‎"Mulai 2 Mei maskapai Scoot akan melayani rute penerbangan langsung dari Singapura ke Belitung dan ini sudah positif karena mereka sudah bersurat," kata Djoni Alamsyah usai memimpin rapat persiapan penerbangan internasional maskapai Scoot di Tanjung Pandan, Kamis (5/2).

Dia menambahkan bahwa kehadiran penerbangan internasional oleh maskapai Scoot ini tentunya akan menjadi angin segar bagi kemajuan pariwisata Belitung. Menurut dia, hal ini lantaran sudah cukup lama pelaku pariwisata menantikan kehadiran kembali penerbangan internasional reguler di Belitung.

‎Beberapa waktu lalu tepatnya pada 18 Juni 2025, pihaknya berkunjung Singapura guna melakukan komunikasi dan penjajakan pembukaan rute penerbangan internasional Singapura - Belitung bersama maskapai Scoot. Hal itu membuahkan hasil, yang mana pihak Scott melakukan survei langsung ke Belitung.

‎‎Rute penerbangan Singapura - Belitung ini memiliki potensi yang cukup strategis untuk dijadikan sebagai penghubung pariwisata Belitung.‎

‎"Karena banyak negara-negara yang ingin ke Belitung dan Singapura sebagai "hub", nanti Singapura yang akan menerbangkan wisatawan ke Belitung baik dari China, Eropa, Amerika yang wisatawannya masih memiliki histori dan emosional dengan Belitung," ujarnya.

‎Dia menambahkan untuk tahap perdana, frekuensi penerbangan Scott rute Singapura - Belitung dijadwalkan sebanyak dua kali dalam sepekan, yakni Rabu dan Minggu.

‎‎Bupati berharap rute penerbangan ini dapat berkelanjutan dengan keterisian penumpang yang cukup baik, tidak hanya dari Singapura ke Belitung namun juga sebaliknya.

rute penerbangan Singapura-Belitung  Scoot  Maskapai Penerbangan  Belitung  penerbangan Internasional  rute baru 

