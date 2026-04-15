Maskapai Vietjet Tebar 11 Juta Tiket Murah, Buruan Pesan

Rabu, 15 April 2026 – 20:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Vietjet, maskapai penerbangan asal Vietnam menawarkan 11 juta tiket promo dengan diskon 20% di seluruh rute penerbangannya, termasuk dari Indonesia.

Promo tersebut dihadirkan demi memperluas tingkat kapasitas perjalanan udara bagi para pelanggannya.

Penanawaran potongan harga terbatas itu bisa didapatkan lewat kode promo VJ20, sejak hari ini hingga 30 April 2026.

Adapun masa berlaku penerbangan kelas Deluxe, SkyBoss, serta tiket Bussiness tersebut bisa dinikmati oleh penumpang hingga 31 Agustus 2026.

Kehadiran promo tarif perjalanan itu sangat berguna bagi wisatawan yang untuk merencanakan liburan maupun perjalanan musim panas ke berbagai destinasi wisata khususnya di Vietnam.

Pemesanan dapat dilakukan melalui situs resmi Vietjetair atau aplikasi.

"Khusus periode 25 April hingga 5 Mei 2026, Vietjet akan mengoperasikan hampir 3.800 penerbangan di rute domestik Vietnam," demikian keterengan tertulis Vietjet, Rabu (15/4).

Ekspansi ini sejalan dengan berbagai periode liburan panjang di Vietnam, mulai dari Hari Peringatan Raja Hung, Hari Reunifikasi, dan Hari Buruh Internasional.