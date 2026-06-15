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JPNN.com - Nasional - Sosial

Massa Aksi di DPRD Jabar Bubar, Sempat Diwarnai Lemparan Petasan

Senin, 15 Juni 2026 – 18:30 WIB
Massa Aksi di DPRD Jabar Bubar, Sempat Diwarnai Lemparan Petasan - JPNN.COM
Suasana setelah pelemparan petasan oleh provokator dalam aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Senin (15/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Massa aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat sempat diwarnai lemparan petasan.

Tepat pukul 17.30 WIB, massa aksi mengakhiri orasinya dan mulai membuat barisan untuk membubarkan diri.

Saat sedang berbaris, tiba-tiba muncul lemparan petasan yang diarahkan ke Gedung DPRD. Oknum juga ada yang melempar botol ke arah polisi yang berusaha membubarkan massa.

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Setelah beberapa letusan petasan, massa aksi pun berlarian. Petugas polisi pun melakukan pengamanan terhadap massa yang berhamburan ke segala arah.

"Tenang-tenang. Jangan lari, tetap tenang dan silakan membubarkan diri," ujar salah seorang petugas polisi menggunakan pengeras suara.

Pantauan di lokasi, massa di gedung DPRD telah membubarkan diri. Namun letusan petasan masih terdengar beberapa kali.

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Petugas polisi pun tetap bersiaga melakukan penjagaan.

Adapun kedatangan mahasiswa ini merespons berbagai kejadian yang terjadi imbas kebijakan pemerintah pusat.

Aksi massa mahasiswa di DPRD Jabar Bubar, dan sempat diwarnai lemparan petasan. Polisi pukul mundur provokator.

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TAGS   Demo  Dprd  Kasus  DPRD Jabar 
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