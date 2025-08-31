Massa Bakar Mobil Polisi, Aliansi Minta Prabowo-Gibran Makzul

jpnn.com - DENPASAR - Bali juga tak luput dari kerusuhan demonstrasi pada Sabtu (30/8).

Antara melaporkan bahwa seorang personel Polresta Denpasar dilarikan ke rumah sakit setelah mobil samapta yang dikendarainya diserang dan dibakar massa demo secara tiba-tiba di Kantor DPRD Bali.

“Untuk sementara yang menaiki truk, kami larikan ke rumah sakit, ada satu personel luka, dia itu pengemudinya karena dilempari dari depan,” kata Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol I Nyoman Wiranata di Denpasar, Sabtu malam.

Tanpa menyebut lokasi rumah sakit yang dituju, Kompol Wiranata menduga massa aksi yang datang ke Kantor DPRD Bali bukan pengemudi ojek online dan aliansi yang berunjuk rasa di Mapolda Bali pada siang harinya, sebab mereka datang ke kantor DPRD Bali tanpa melapor.

“Kami tidak tahu, yang jelas informasinya ada massa mau masuk ke DPRD, jadi, kami langsung mengarah ke sini untuk mengamankan,” ujarnya.

Sebelumnya, sejak pukul 10.00 Wita, massa aksi yang terdiri dari Aliansi Bali Tidak Diam dan pengemudi ojek online atau ojol berunjuk rasa di Mapolda Bali dengan membawa 33 tuntutan, di antaranya:

membubarkan DPR RI

menuntut reformasi total Polri

memakzulkan Prabowo-Gibran

pemberhentian anggaran tunjangan dan redistribusi kekayaan Polri dan DPR kepada rakyat yang membutuhkan.

Kericuhan terjadi setelah massa melemparkan batu, botol minuman, mercon suar hingga mencoba menerobos masuk ke dalam Mapolda Bali, hingga akhirnya polisi dengan kendaraan taktisnya mendorong mundur massa aksi.

Sekitar pukul 17.00 Wita, massa aksi terlihat berkumpul di depan Kantor DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja, sedangkan aparat kepolisian belum tiba, sebab tak ada informasi rencana unjuk rasa.