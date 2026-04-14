Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Massa dari TNTN Masih Bertahan di Kantor Gubernur Riau, Lalu Lintas Terganggu

Selasa, 14 April 2026 – 14:20 WIB
Massa dari TNTN bertahan sudah semalam di Jalan Cut Nyak Dien samping kantor Gubernur Riau. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan di Kantor Gubernur Riau memasuki hari kedua, Selasa (14/4/2026).

Hingga pagi hari massa masih bertahan di lokasi dan belum memulai kembali aksi demonstrasi.

Ratusan massa bertahan di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, sejak Senin, 13 April 2026.

Mereka bermalam di sekitar area kantor gubernur. Aksi mereka berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi.

Jalan Cut Nyak Dien masih terblokir karena badan jalan digunakan peserta aksi untuk beristirahat.

Sejumlah tenda sederhana juga masih berdiri di lokasi, sehingga kendaraan tidak dapat melintas secara normal.

Meski demikian, aparat keamanan tetap bersiaga untuk memastikan situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (13/4/2026) tersebut menuntut kepastian relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Ratusan orang dari TNTN masih bertahan di Kantor Gubernur Riau untuk menuntut relokasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNTN  Gubernur Riau  Riau  Taman Nasional Tesso Nilo  Pelalawan 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp