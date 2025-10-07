Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Massa Geruduk Kedubes AS, Serukan Kemerdekaan Palestina dan Kecam Genosida Israel

Selasa, 07 Oktober 2025 – 16:27 WIB
Massa aksi saat menggelar unjuk rasa di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Selasa (7/10/2025). ANTARA/Khaerul Izan

jpnn.com, JAKARTA - Massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta untuk menyerukan kemerdekaan Palestina dan mengecam tindakan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga sipil.

Peserta aksi terus menyerukan kebebasan Palestina dan mengajak masyarakat agar tidak berhenti menyuarakan hak-hak bangsa Palestina.

“Jangan lelah menyuarakan kebebasan Palestina,” kata salah satu orator, Felix Siauw atau Ustaz Felix, di Jakarta, Selasa (7/10).

Felix menjelaskan bahwa aksi digelar di depan Kedubes AS karena Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang paling mendukung Israel. Ia menilai AS berperan besar dalam mempertahankan agresi Israel terhadap Palestina.

“Kenapa kita serukan aksi di sini, karena memang Amerika yang menjadi penyokong Israel. Bahkan setiap tahun mereka mengirimkan sekitar Rp300 triliun untuk digunakan Israel membunuh anak-anak kecil,” ujarnya.

Felix juga menambahkan bahwa Amerika Serikat kerap menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan upaya pengakuan kedaulatan Palestina.

Hingga pukul 15.10 WIB, aksi masih berlangsung dengan orator yang bergantian menyampaikan aspirasi. Massa tetap menyerukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan menuntut dunia internasional menghentikan kekerasan di Gaza.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 1.898 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi di depan Kedubes AS.

Massa aksi di Kedubes AS menyerukan kemerdekaan Palestina dan kecam genosida Israel.

