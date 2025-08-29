Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Massa Lempar Batu dan Petasan di Mako Brimob Kwitang, Lihat

Jumat, 29 Agustus 2025 – 17:10 WIB
Massa Lempar Batu dan Petasan di Mako Brimob Kwitang, Lihat - JPNN.COM
Demonstran merangsek maju ke depan gerbang Mako Brimob Polda Metro Jaya Kwitang Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025) siang. ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Aksi massa masih berlangsung di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, pada Jumat sore.

Sejumlah demonstran melakukan pelemparan batu dan petasan ke arah gerbang markas tersebut.

Kericuhan bermula ketika massa yang sebelumnya hanya berteriak dengan kata-kata provokatif mulai melanjutkan aksinya dengan melemparkan batu, botol minuman, dan petasan ke arah Mako Brimob.

Baca Juga:

Hingga pukul 16.30 WIB, situasi masih belum mereda dan lemparan dari massa terus terjadi.

Ratusan personel TNI disiagakan untuk mengamankan lokasi dan mencegah massa masuk ke dalam markas. Sebelumnya, Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Muryanto telah menemui peserta aksi dan menyampaikan permohonan maaf.

Unjuk rasa ini dipicu oleh meninggalnya pengemudi ojek daring, Afan Kurniawan, setelah tertabrak mobil Barracuda Brimob pada Kamis malam (28/8). (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Baca Juga:

Ratusan personel TNI disiagakan untuk mengamankan lokasi dan mencegah massa masuk ke dalam markas.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob  Kwitang  Demo  Kasus 
BERITA BRIMOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp