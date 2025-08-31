Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Massa Merusak Pagar Gedung DPRD Sumsel, Pos Polisi Dibakar

Minggu, 31 Agustus 2025 – 08:50 WIB
Massa bakar mobil di halaman Ditlantas Polda Sumsel. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - Pagar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dirusak massa, Minggu (31/8/2025) dini hari.

Informasi yang dihimpun, pagar tersebut dirusak oleh sekelompok massa konvoi naik sepeda motor.

Para pemuda tersebut konvoi naik motor tanpa menggunakan helm, bahkan sebagian mereka ada yang membawa bendera merah putih.

Awalnya, massa ini konvoi dengan tertib, petugas dari kepolisian juga sudah berjaga dan melambaikan tangan kepada massa agar tidak bertindak anarkistis.

Namun, harapan itu meleset, aksi anarkistis yang terjadi di daerah lain diduga memicu kelompok massa di Palembang untuk melakukan hal serupa.

Selain merusak pagar gedung DPRD Sumsel, massa juga menyerbu kantor Ditlantas Polda Sumsel yang berada tidak jauh dari gedung tersebut.

Tampak kobaran api membumbung tinggi membakar habis mobil dan pos polisi yang berada di halaman Ditlantas Polda Sumsel. (mcr35/jpnn)

Sekelompok massa yang konvoi pada Minggu dini hari di Palembang merusak pagar gedung DPRD Sumsel. Begini kejadiannya.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati

