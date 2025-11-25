Massa Misterius Geruduk Kantor PT WKM di Jakarta, Hanya Bertahan 10 Menit, Oalah Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok orang tanpa identitas jelas menggelar aksi di depan Kantor pusat PT Wana Kencana Mineral (WKM) Jl. Imam Bonjol No. 72, Jakarta Pusat pada Senin (24/11/2025).

Massa datang menggunakan beberapa angkutan kota, lalu bergerombol membentangkan spanduk bernada provokatif, dan menyerukan tuntutan yang menyudutkan PT WKM.

Sebagian dari mereka menutupi wajah dengan masker dan kacamata gelap. Namun, dari penelusuran di lokasi, massa tersebut diduga bukan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan kasus yang melibatkan PT WKM dengan perusahaan tambang lain di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Seorang pria bernama Amry disebut-sebut sebagai koordinator lapangan aksi tersebut. Amry sendiri disebut bukan merupakan warga asli wilayah terdampak.

Informasi yang dihimpun menyebut sebagian peserta aksi direkrut mendadak dari beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar dari mereka juga mengaku tidak memahami secara detail isu yang menjadi dasar demonstrasi.

“Mereka hanya dijanjikan uang transport,” ujar seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya.

Di hadapan sejumlah warga yang sempat memprotes aksi tersebut, Amry mengakui bahwa dirinya hanya menjalankan pesanan.

Ia menyebut bahwa pendanaan aksi diberikan oleh seorang warga Maluku Utara yang tinggal di Jakarta.