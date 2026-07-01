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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Meksiko Ketemu Inggris atau Kongo

Rabu, 01 Juli 2026 – 11:14 WIB
Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Meksiko Ketemu Inggris atau Kongo - JPNN.COM
Para pemain Meksiko merayakan salah satu gol yang bersarang di gawang Ekuador pada 32 Besar Piala Dunia 2026 di Mexico City Stadium. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MEXICO CITY - Satu dari tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, Meksiko, menjadi tim ke-7 yang mengantongi tiket 16 Besar.

Meksiko lulus ke 16 Besar setelah mengalahkan Ekuador 2-0 pada 32 Besar di Mexico City Stadium, Mexico City, Rabu (1/7) siang WIB.

Pertandingan Meksiko vs Ekuador sempat tertunda lantaran cuaca; hujan dan petir, sekitar 60 menit.

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Setelah situasi aman dan laga digelar, Meksiko yang didukung lebih dari 80 ribu fan di tribune tampil galak.

Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Meksiko Ketemu Inggris atau Kongofifa

Meksiko pun akhirnya merasakan kemenangan di fase knock out Piala Dunia setelah perempat final Piala Dunia 1986 -saat itu juga sebagai tuan rumah.

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El Tri -salah satu julukan Timnas Meksiko, lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026 menyusul Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, dan Prancis. Di 16 Besar, Meksiko akan berhadapan dengan pemenang laga Inggris vs Kongo (kick off 23.00 WIB malam nanti). (fifa/jpnn)

Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Meksiko Ketemu Inggris atau Kongofifa

Meksiko menjadi tim ke-7 yang menembus 16 Besar Piala Dunia 2026. Kamu sudah tahu kan enam yang lain..

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   16 Besar Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Meksiko  Inggris vs Kongo  32 Besar Piala Dunia 2026 
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