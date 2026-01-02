Masuk 2026, Erucakra Mahameru Siap Hadirkan Aranta

jpnn.com, JAKARTA - Dr. Erucakra Mahameru selama ini dikenal sebagai gitaris neo-progressive jazz, komponis, akademisi, serta ASCAP Composer and Music Publisher (New York, Amerika Serikat).

Menariknya, dia akan merilis Aranta, sebuah karya komik editorial orisinal yang dikembangkan sebagai medium refleksi sosial dan pendidikan seni.

Karya tersebut memadukan Pendidikan Seni (Arts Education), Musikologi, dan Sosiologi dalam narasi visual yang ringkas dan reflektif.

Aranta diposisikan bukan sebagai komik hiburan, melainkan sebagai medium berpikir, sebuah perpanjangan dari praktik artistik Erucakra Mahameru yang selama ini dikenal mengeksplorasi struktur, improvisasi, dan keheningan dalam musik jazz progresif.

“Komik, seperti musik, memiliki struktur, ritme, dan keheningan. Di sanalah makna bekerja,” ungkap Erucakra Mahameru.

Sebagai gitaris neo-progressive jazz, Erucakra Mahameru mengembangkan pendekatan permainan yang menekankan struktur non-linear, eksplorasi harmonik, dan dialog antara improvisasi dan sistem.

Jejak internasional bermula di Amerika Serikat pada September 2009 melalui karya Sound Script Film Composition berjudul C Man (Marathon Journey Music), yang hingga kini dikelola oleh Universal Music Group (Amerika Serikat).

Karya komposisi film Erucakra Mahameru juga mendapat tempat dalam berbagai konteks internasional, termasuk AI Film Festival serta ekosistem produksi HBO (Westworld), Amerika Serikat.