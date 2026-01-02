Masuk 2026, Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Kehilangan Pekerjaan, Oh

jpnn.com - NATUNA – Nasib pilu dialami ratusan non-ASN atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Masuk tahun baru 2026, mereka kehilangan pekerjaan karena Pemkab Natuna tidak memperpanjang kontrak para non-ASN atau honorer.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan karena sejumlah alasan.

Menurut dia, beberapa pegawai non-ASN tidak lagi melanjutkan kontrak karena telah melewati batas usia, mengundurkan diri, diberhentikan, serta dampak penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, UU ASN tersebut mengharuskan penataan honorer selesai akhir 2025 dan selanjutnya tidak ada lagi pegawai berstatus non-ASN.

“Perkiraan sekitar 50-100, tapi jumlah pastinya masih menunggu laporan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), karena sebagian besar surat keputusan (SK) pegawai non-ASN diterbitkan oleh OPD, kalau untuk SK Bupati sekitar 34 orang. Lewat umur 25 orang, mengundurkan diri sembilan orang,” ucapnya saat dikonfirmasi dari Natuna, Jumat (2/1).

Dia menjelaskan, penerapan UU Nomor 20 Tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kompeten, netral, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta adaptif terhadap perubahan.

Salah satu amanat dalam undang-undang tersebut adalah tidak adanya lagi perekrutan pegawai non-ASN sejak aturan itu diterbitkan dan pemerintah fokus pada penataan pegawai yang sudah ada.