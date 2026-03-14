JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Masuk Final, Putri KW Berikan Pembuktian di Swiss Open 2026

Minggu, 15 Maret 2026 – 01:01 WIB
Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang Swiss Open 2026 di St. Jakobshalle, Basel, Sabtu (14/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, BASEL - Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani meluapkan ekspresi kepuasan seusai menembus final Swiss Open 2026.

Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Sabtu (14/3), tunggal putri kelahiran 20 Juli 2002 itu melangkah seusai mengalahkan wakil Jepang, Nozomi Okuhara dengan skor 21-16, 21-13.?

Kemenangan ini menjadi pembuktian Putri KW setelah prestasi terbaiknya tahun ini selalu terhenti di perempat final.

Tunggal putri asal klub Exist Badminton Club itu berharap bisa menuntaskan dengan meraih gelar juara sekaligus mengembalikan bentuk kepercayaan dirinya.

“Ini final pertama saya tahun ini jadi akan tetap fokus, jaga konsistensi, siapa pun lawannya besok saya siap," kata Putri KW.

“Pada final Super 300 ini saya pengin memberikan pembuktian layak menjadi juara setelah sebelumnya harus puas terhenti di perempat final,” sambung wanita yang bertugas di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya itu.

Dengan kemenangan ini, Putri Kusuma Wardani menunggu pemenang laga Lin Hsiang-Ti (Taiwan) melawan Supanida Katethong (Thailand) di final Swiss Open 2026.

Sepanjang karier, Putri KW baru tiga kali menjadi juara dari tujuh kali masuk final.

Putri KW  swiss open 2026  Putri Kusuma Wardani  Swiss Open 
