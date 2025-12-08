Masuk ke Pasar Modal Indonesia, Robinhood Akuisisi 2 Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan layanan keuangan terkemuka Amerika Serikat Robinhood Market, Inc., telah sepakat untuk mengakuisisi PT Buana Capital, perusahaan pialang Indonesia, dan PT Pedagang Aset Kripto, pedagang aset digital berlisensi di Indonesia.

Kedua akuisisi yang direncanakan ini akan menandai masuknya Robinhood secara resmi ke pasar Indonesia.

Kepala Asia di Robinhood Patrick Chan mengatakan masuknya perusahaan itu ke pasar Indonesia juga untuk mempercepat ekspansi perusahaan di kawasan Asia Tenggara dan pasar global lainnya.

“Dengan lebih dari 19 juta investor pasar modal dan 17 juta investor kripto per akhir Oktober 2025, Indonesia telah muncul sebagai salah satu pasar paling menarik untuk perdagangan saham dan aset digital,”kata Patrick dalam acara Corporate Action Launch di Bursa Efek Indonesia, Senin (8/12).

Hingga saat ini (YTD), Indeks Komposit Bursa Efek Indonesia (IHSG) telah tumbuh 21,5%, menjadi kinerja terbaik ketiga di ASEAN dan ketujuh di kawasan Asia-Pasifik.

Momentum ini juga mendorong penambahan 4,28 juta investor baru, meningkat 58,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini didorong oleh minat yang kuat dari generasi muda yang memprioritaskan teknologi seluler dan cepat mengadopsi platform investasi digital.

Dari 19 juta investor pasar modal, sekitar 54,25% berusia di bawah 30 tahun, 26,42% berusia antara 30 dan 41 tahun, dan sisanya berusia di atas 41 tahun.