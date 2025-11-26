Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Masuk Radar Australia, Indonesia Calon Kuat Anggota Baru Blok Dagang CPTPP

Rabu, 26 November 2025 – 11:44 WIB
Masuk Radar Australia, Indonesia Calon Kuat Anggota Baru Blok Dagang CPTPP - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal potensi Indonesia di CPTPP. Foto: dok Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyambut positif langkah Australia yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara calon anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland.

Kabar tersebut disampaikan langsung Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia, Don Farrell, melalui pernyataan resminya pada Jumat (21/11).

Dalam pernyataan itu, Australia telah mengidentifikasi empat calon negara yang dianggap memenuhi kriteria prinsip aksesi, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia.

Baca Juga:

Pemerintah Australia memutuskan untuk memulai proses aksesi dengan Uruguay terlebih dahulu dalam waktu dekat.

Sementara itu, proses aksesi untuk tiga negara lainnya, termasuk Indonesia, dijadwalkan akan segera dilanjutkan pada tahun depan.

Pemerintah Indonesia memandang pengakuan itu sebagai sinyal penting atas kesiapan serta potensi untuk mengambil peran lebih besar dalam kerja sama ekonomi regional.

Baca Juga:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia senantiasa berkomitmen untuk terus memajukan proses aksesi pada CPTPP.

Komitmen tersebut juga telah disampaikan Menko Airlangga dalam pertemuannya dengan Minister for Trade and Industry Singapura, Gan Kim Yong, pada kunjungan kerja ke Singapura beberapa waktu lalu.

Pemerintah Indonesia menyambut positif langkah Australia yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara calon anggota blok dagang CPTPP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hubungan Indonesia-Australia  Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership  blok dagang CPTPP  Indonesia CPTPP 
BERITA HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp