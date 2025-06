Masuk Semifinal IBL 2025, RANS Simba Bogor Ukir Sejarah Baru

jpnn.com - Tim basket RANS Simba Bogor memastikan diri melangkah ke semifinal IBL 2025 seusai mengalahkan Kesatria Bengawan Solo.

Berlaga di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB, Bogor, Sabtu (28/6) skuad asuhan Anthony Garbelotto itu menang dengan skor tipis 85-83.

Kemenangan tersebut membuat tim milik selebritas Raffi Ahmad tersebut melangkah ke Top 4 seusai sebelumnya juga menang 90-72 dalam sistem best of three series.

KJ Buffen menjadi bintang kemenangan RANS seusai mencetak 22 poin dan 16 rebound.

Pemain lainnya yakni Aaron Fuller juga tampil solid dengan mengemas 18 angka.

Dari barisan pemain lokal, Daniel Salamena mencetak 14 angka.

Kapten RANS Simba Bogor, Devon van Oostrum juga gemilang seusai mengemas 11 poin dan 17 assist.

Adapun Surliyadin menutup dengan dengan raihan 10 angka.