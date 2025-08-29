Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Masuk Semifinal Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Menangis, Rekor!

Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:04 WIB
Masuk Semifinal Kejuaraan Dunia BWF 2025, Putri KW Menangis, Rekor!
Putri Kusuma Wardani bersalaman dengan Pusarla V Sindhu seusai perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

jpnn.com - PARIS – Putri Kusuma Wardani menembus semifinal Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Polwan dari Tangerang peringkat sembilan dunia itu pun mengukir rekor, menjadi tunggal putri pertama Indonesia yang masuk seminal BWF World Championships, sejak Lindaweni Fanetri di Jakarta 2015.

Putri lulus ke semifinal Kejuaraan Dunia BWF 2025 setelah bersusah payah menaklukkan duta India Pusarla V Sindhu.



Cewek berusia 23 tahun itu menang 21-14, 13-21, 21-16.

Tim statistik BWF merangkum laga Putri vs Pusarla memakan waktu 64 menit.

Setelah memastikan satu tempat di semifinal, Putri tampak bersujud, menangis kecil, sebelum akhirnya mendatangi dan bersalaman dengan Pusarla.



Putri akan berhadapan dengan tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi.

Dua tempat tersisa di semifinal nomor tunggal putri masih diperebutkan oleh An Se Young/Sim Yu Jin dan Chen Yu Fei/Pornpawee Chochuwong. (bwf/jpnn)

Polwan dari Tangerang Putri Kusuma Wardani menembus semifinal Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Putri KW  Kejuaraan Dunia BWF 2025  Putri Kusuma Wardani  An Se Young  Akane Yamaguchi 
