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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Masuk Semifinal Piala Presiden 2026, Persebaya Masih Dibayangi PR Besar

Kamis, 30 Juli 2026 – 12:02 WIB
Masuk Semifinal Piala Presiden 2026, Persebaya Masih Dibayangi PR Besar - JPNN.COM
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. Foto: Persebaya.

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya memang berhasil mengamankan tiket ke semifinal Piala Presiden 2026.

Namun, di balik hasil sempurna tersebut, Bajul Ijo masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah yang wajib segera dibenahi sebelum memasuki fase gugur.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui performa timnya belum berada di level terbaik.

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Meski sukses menyapu dua laga dengan kemenangan, dia menilai permainan Persebaya masih belum konsisten, terutama dalam menguasai bola, memanfaatkan ruang sempit, hingga menyelesaikan peluang di depan gawang.

"Kadang saya pikir kami bisa bermain lebih banyak dengan bola, bisa bermain di ruang-ruang sempit. Tapi, oke, beberapa pemain, saya tahu itu tidak mudah berubah berkali-kali," kata Bernardo Tavares.

Evaluasi itu muncul seusai Persebaya menundukkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026) malam.

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Gol semata wayang Yuran Fernandes melalui sundulan pada injury time babak pertama sudah cukup mengantarkan Bajul Ijo meraih tiga poin sekaligus memastikan langkah ke semifinal.

Hasil tersebut membuat Persebaya mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan bertengger di puncak klasemen sementara Grup B.

Persebaya Surabaya dipastikan lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Pelatih Bernardo Tavares mencatat sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah.

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TAGS   Persebaya  Persebaya Surabaya  Piala Presiden  Piala Presiden 2026 
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