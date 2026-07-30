Masuk Semifinal Piala Presiden 2026, Persebaya Masih Dibayangi PR Besar

jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya memang berhasil mengamankan tiket ke semifinal Piala Presiden 2026.

Namun, di balik hasil sempurna tersebut, Bajul Ijo masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah yang wajib segera dibenahi sebelum memasuki fase gugur.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui performa timnya belum berada di level terbaik.

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Meski sukses menyapu dua laga dengan kemenangan, dia menilai permainan Persebaya masih belum konsisten, terutama dalam menguasai bola, memanfaatkan ruang sempit, hingga menyelesaikan peluang di depan gawang.

"Kadang saya pikir kami bisa bermain lebih banyak dengan bola, bisa bermain di ruang-ruang sempit. Tapi, oke, beberapa pemain, saya tahu itu tidak mudah berubah berkali-kali," kata Bernardo Tavares.

Evaluasi itu muncul seusai Persebaya menundukkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7/2026) malam.

Gol semata wayang Yuran Fernandes melalui sundulan pada injury time babak pertama sudah cukup mengantarkan Bajul Ijo meraih tiga poin sekaligus memastikan langkah ke semifinal.

Hasil tersebut membuat Persebaya mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan bertengger di puncak klasemen sementara Grup B.