Masuk Tahap Audisi, Miss Universe Indonesia 2025 Umumkan Tim Direktur Teknis

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, memasuki tahap audisi yang disambut antusias oleh peserta dari berbagai daerah.

Di tengah proses seleksi tersebut, National Director Kelly Tandiono juga mengumumkan jajaran direktur bidang yang akan mendampingi finalis menuju panggung internasional.

Mengusung tema “Indonesian by Heart, Rising to the Universe”, kontes tahun ini tidak hanya menilai penampilan fisik, tetapi lima pilar utama: kecerdasan, spiritualitas, kesehatan fisik, koneksi sosial, dan kreativitas yang berpijak pada identitas budaya Indonesia.

“Kami ingin mengubah cara orang melihat kontes kecantikan. Elegansi masa kini bukan hanya tampilan luar, tapi tentang nilai hidup, cara berpikir, dan keberanian tampil apa adanya,” ujar Kelly Tandiono, dalam keterangannya, Minggu (13/7).

Empat sosok profesional yang ditunjuk sebagai tim teknis, yakni Ari Tulang (Catwalk Coach & Head Choreographer), Raja Siregar (Head Photographer), Bimo Permadi (Head Stylist), dan Clerence Victoria (Makeup Director).

Mereka akan menjadi pilar pembentuk karakter, visual, serta penampilan para finalis menuju grand final. Ari Tulang menekankan pentingnya kehadiran di atas panggung.

“Saya ingin setiap finalis menyampaikan cerita lewat gerakan. Keanggunan lahir dari kepercayaan diri yang terbentuk melalui proses internal,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Raja Siregar, yang ingin menangkap sisi otentik peserta lewat foto. “Saya ingin hasil pemotretan bukan sekadar indah, tapi juga punya cerita dan kekuatan karakter,” katanya.