Masuk TC Timnas Indonesia Belum Cukup, Eksel Runtukahu Incar Perhatian John Herdman

jpnn.com - Kesempatan yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya menghampiri Eksel Runtukahu. Penyerang Persija Jakarta itu berada di depan pintu Timnas Indonesia.

Kini, striker milik Persija Jakarta itu bertekad memanfaatkannya sebaik mungkin demi mencuri perhatian pelatih John Herdman.

Nama Eksel masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026.

Bagi pemain berusia 27 tahun tersebut, panggilan ini bukan sekadar kesempatan biasa, melainkan langkah besar untuk mewujudkan impian yang telah lama dia kejar.

Namun, Eksel tak ingin hanya menjadi penggembira selama pemusatan latihan berlangsung. Dia datang dengan misi yang jelas, yaitu menunjukkan kualitas terbaiknya agar mendapat tempat di skuad final Garuda.

"Bagi saya, ini jadi salah satu mimpi yang akhirnya terwujud. Tentu saya sangat bangga dan bersyukur bisa mendapat kesempatan ikut TC Timnas," ujar Eksel.

Motivasi Eksel makin besar karena dia sadar persaingan di lini depan Timnas Indonesia sangat ketat. Untuk itu, setiap sesi latihan akan dijadikannya sebagai panggung pembuktian di hadapan John Herdman.

"Target saya tentu ingin memberikan yang terbaik di setiap kesempatan, terutama saat latihan. Saya juga berharap bisa terus berkembang dan nantinya mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian dari skuad Timnas di ajang resmi," lanjutnya.