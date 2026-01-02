Close Banner Apps JPNN.com
Masukan Prabowo soal Rumah Hunian Sementara di Aceh Tamiang

Jumat, 02 Januari 2026 – 09:57 WIB
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1). Foto: BPMI Setpres/Rusman

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto memuji dan menyampaikan penghormatan kepada pihak yang telah bekerja dengan cepat dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Prabowo mengungkap hal itu saat rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis (1/1).

Kepala Negara menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para petugas lapangan, prajurit, dan seluruh pihak yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi.

“Petugas-petugas di lapangan, prajurit-prajurit di mana-mana, saya mengapresiasi. Semua K/L, harus menilai anak buahnya yang berbuat baik, segera dicatat, nanti beri penghormatan,” kata Prabowo.

Dia juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah meringankan penderitaan rakyat. Untuk itu, pemerintah memandang dengan sangat serius pemulihan pascabencana dan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar guna mendukung upaya penanganan secara menyeluruh.

“Jadi, pemerintah akan habis-habisan untuk membantu, ya, sudah siap anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” katanya.

Prabowo menyampaikan penghormatan kepada pihak yang telah bekerja dengan cepat. Siapa mereka?

TAGS   Prabowo  rumah hunian danantara  rumah hunian sementara  Aceh Tamiang 
