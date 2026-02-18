Masuki Babak Baru, Laporan Mawa Terhadap Insanul Fahmi & Inara Rusli Naik Penyidikan

jpnn.com, JAKARTA - Laporan Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi serta Inara Rusli atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan masih terus bergulir di Polda Metro Jaya.

Saat ini, laporan tersebut, bahkan sudah naik ke tahap penyidikan.

Hal itu diungkapkan oleh Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo saat dikonfirmasi awak media.

"Kasus dengan pelapor WM yang melaporkan IIR dan IF telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak 10 Februari 2026," ujar Andaru Rahutomo pada Selasa (17/2).

Dia menuturkan bahwa perkara tersebut ditangani oleh Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya.

"Saat ini perkara ditangani oleh Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya," tuturnya.

Sebelumnya, Wardatina Mawa melaporkan suaminya, Insanul Fahmi dan artis berinisial IR, yang diduga Inara Rusli.

Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Saat melaporkan, Wardatina Mawa turut menyertakan barang bukti berupa rekaman CCTV.