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JPNN.com - Nasional - Tokoh

Masyarakat Adat NTT Nobatkan Jokowi Jadi Raja Timor

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 20:34 WIB
Masyarakat Adat NTT Nobatkan Jokowi Jadi Raja Timor - JPNN.COM
Jokowi dinobatkan sebagai Raja Timor dalam acara karnaval budaya yang digelar di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kota Kupang, NTT, Sabtu (1/8)/2026). Foto: dok sumbet

jpnn.com, KUPANG - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar kehormatan adat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi dinobatkan sebagai Raja Timor dalam acara karnaval budaya yang digelar di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kota Kupang, NTT, Sabtu (1/8).

Prosesi penobatan tersebut dipimpin langsung oleh para raja se-Pulau Timor sebagai bentuk penghormatan tertinggi untuk Jokowi.

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Ribuan warga menghadiri penobatan sakral tersebut. Acara juga dimeriahkan Tari Caci dan Tari Bonet dari daerah Manggarai, NTT.

Penobatan sebagai Raja Timor di NTT menambah deretan penganugerahan gelar kehormatan adat yang diterima Jokowi setelah purnatugas.

Sebelumnya, Jokowi juga dianugerahi gelar adat (adok) Baginda Pemuka Bangsa oleh lima kerajaan adat Lampung di Bandar Lampung.

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Dalam prosesi adat di Kedatun Keagungan Lampung tersebut, Jokowi menjalani serangkaian ritual sakral, termasuk ritual menginjak kepala kerbau. (dil/jpnn)

Prosesi penobatan tersebut dipimpin langsung oleh para raja se-Pulau Timor sebagai bentuk penghormatan tertinggi untuk Jokowi

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

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TAGS   Jokowi  NTT  Gelar Adat  jokowi raja timor 
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