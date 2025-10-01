Masyarakat Antusias Sambut Perhelatan MotoGP Indonesia 2025, Tiket Sudah Terjual 90 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme masyarakat menyambut perhelatan MotoGP Indonesia 2025 sangat luar biasa. Terbukti tiket penjualan ajang balap motor kelas dunia ini sudah terjual 90 persen.

Hal itu bisa dilihat langsung dari website resmi MotoGP Indonesia 2025, yang menuliskan penjualan tiket dari semua kategori sudah sold out.

Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki antusias yang tinggi untuk mendukung pengembangan sport tourism di Indonesia.

Sejumlah kategori tiket bahkan ludes terjual, dari mulai harga tiket termurah yang dijual seharga Rp 400 ribu, Premium Grandstand A seharga Rp 1.750.000 dan B dengan harga Rp 900 ribu.

Bahkan harga tiket VIP seperti VIP Deluxe Class dengan harga Rp 15 juta, VIP Luxury Tent dengan harga 7.750.000 juga habis terjual.

Melihat antusias masyarakat yang luar biasa tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan pengembangan sport tourism merupakan salah satu prioritas pemerintah karena memiliki dampak ganda, tidak hanya bagi dunia olahraga, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Menpora Erick seusai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/9).

Menurut Menpora Erick, MotoGP Mandalika adalah contoh nyata keberhasilan sport tourism di Indonesia.