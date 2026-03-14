Seputar Mudik

Masyarakat Bakal Dapat SMS Blast Soal Rekayasa Lalu Lintas saat Mudik

Sabtu, 14 Maret 2026 – 14:20 WIB
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat mendengarkan penjelasan terkait Mobile Command Center di Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, BEKASI - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika mengalami kendala atau kebingungan saat menempuh perjalanan mudik Lebaran 2024. 

Dia menjelaskan Polri telah menyiapkan jalur komunikasi khusus agar pemudik tetap merasa tenang di perjalanan.

Jenderal bintang tiga ini mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan hotline bebas pulsa milik Polri jika terjadi situasi darurat.

"Masyarakat apabila mengalami gangguan di jalan, bisa langsung memencet hotline Polri 110. Ini untuk mempermudah anggota kami melakukan pelayanan cepat di lapangan," kata Komjen Dedi di Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/3).

Tak hanya layanan pengaduan, Polri juga melakukan langkah proaktif melalui teknologi SMS Blast. 

Dedi menjelaskan melalui fitur ini, pemudik akan mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi arus lalu lintas secara langsung ke ponsel mereka.

Dia mengatakan SMS Blast ini berfungsi sebagai panduan agar masyarakat bisa menentukan jalur alternatif sebelum terjebak kemacetan.

"Kami punya SMS Blast. Ketika ada jalur-jalur yang padat, informasi itu akan langsung dikirimkan ke masyarakat secara awal. Gunanya agar pemudik bisa menentukan pilihan jalur mana yang akan dipakai," jelas mantan Kadiv Humas Polri itu.

