Masyarakat Diharapkan Saling Menguatkan di Tengah Bencana, Bukan Malah Menjatuhkan

jpnn.com, BANDA ACEH - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tgk. H. Faisal Ali atau Abu Sibreh, mengimbau masyarakat Aceh memberikan dukungan kepada Pemerintah Aceh dan Kab/kota termasuk PLN Wilayah Aceh dalam proses pemulihan pascabencana.

Dia menegaskan di tengah situasi sulit seperti sekarang, masyarakat seharusnya menguatkan, hindari saling menjatuhkan sesama.

Menurut Abu Sibreh, gangguan kelistrikan yang terjadi merupakan dampak langsung dari bencana yang merusak infrastruktur dalam skala besar.

“Saat kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kebersamaan kita sesama masyarakat. Bukan saling mendiskreditkan antar sesama warga yang menimpa musibah, tetapi dukungan agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik,” tutur Faisal Ali.

Dia meminta agar masyarakat tidak meluapkan kekecewaan dengan saling menyalahkan, terutama kepada siapa pun yang sedang bekerja memulihkan semua sisi kepentingan kita bersama.

Abu Sibreh juga mengingatkan bencana banjir besar berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik.

Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga suasana yang kondusif agar proses pemulihan berjalan lancar.

“Mari kita saling menguatkan. Musibah ini adalah ujian bersama dan hanya bisa dilewati dengan doa dan kebersamaaan, bukan dengan saling menyalahkan dan caki maki,” katanya.