Masyarakat Diminta Manfaatkan Diskon Tarif Jalan Tol untuk Arus Balik

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah meminta masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 30 persen, yang diberlakukan pada 26–27 Maret 2026 di 9 ruas tol Jasa Marga.

Ruas tol yang mendapatkan potongan tarif tersebut meliputi Tol Jakarta–Cikampek, Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ), Tol Palimanan–Kanci, Tol Batang–Semarang.

“Lalu Tol Semarang Seksi ABC, Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa (Belmera), Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Tol Cipularang, serta Tol Padaleunyi,” ucap Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono.

Selain itu, masyarakat yang memiliki fleksibilitas waktu juga disarankan memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026.

Dengan menggeser jadwal perjalanan ke periode tersebut, pemudik diharapkan bisa terhindar dari kepadatan puncak arus balik.

“Langkah ini tidak hanya memberikan kenyamanan perjalanan, tetapi juga membantu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata, sehingga potensi kemacetan dapat ditekan,” tuturnya.

Adapun, puncak arus balik mulai terasa sejak 24 Maret. Tercatat, hingga puncak arus balik pada 24 Maret 2026, sebanyak 1.958.838 kendaraan telah kembali ke wilayah Jabotabek.

Angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat gerbang tol utama, yakni Cikampek Utama dari arah Trans Jawa, Kalihurip Utama dari arah Bandung, Cikupa dari arah Merak, serta Ciawi dari arah Puncak.