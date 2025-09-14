Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Masyarakat Koja dan Tanjung Priok Dilatih Mengelola Limbah Cangkang Telur

Minggu, 14 September 2025 – 14:14 WIB
Masyarakat Koja dan Tanjung Priok Dilatih Mengelola Limbah Cangkang Telur - JPNN.COM
Masyarakat Koja dan Tanjung Priok dilatih mengelola limbah agar bernilai ekonomis, yakni dengan memanfaatkan limbah cangkang telur. Foto: Dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat kecamatan Koja dan Tanjung Priok mendapatkan pelatihan pengelolaan limbah berkelanjutan dan bernilai ekonomis.

Salah satu upaya dilakukan dengan memanfaatkan limbah cangkang telur.

"Kami bekali masyarakat agar bisa memanfaatkan limbah cangkang telur sehingga bernilai ekonomis," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Susanto August Satria, Minggu (14/9).

Baca Juga:

Menurutnya, limbah cangkang telur selama ini terabaikan dan menjadi sampah buangan.

Padahal, limbah tersebut bisa dimanfaatkan untuk media tanam dan juga pupuk kompos.

"Jadi, bisa termanfaatkan maksimal sekaligus menjaga lingkungan," lanjutnya.

Baca Juga:

Rangkaian kegiatan meliputi pemberian materi mengenai manfaat cangkang telur bagi tanaman dan media tanam, serta praktik pembuatan kompos dari bahan baku tersebut.

Acara dihadiri oleh Kelompok Gang Hijau dan Pengurus RPTRA se-Kelurahan Sunter Jaya. Selain itu, juga perwakilan mitra binaan, Camat Tanjung Priok, Lurah Sunter Jaya, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, serta Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priok dengan total peserta 35 orang.

Masyarakat Koja dan Tanjung Priok dilatih mengelola limbah agar bernilai ekonomis dengan memanfaatkan limbah cangkang telur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengelolaan limbah  Cangkang telur  Limbah  Pertamina Patra Niaga  
BERITA PENGELOLAAN LIMBAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp