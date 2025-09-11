Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Masyarakat Pagar Alam yang Konsumsi Daging Kucing Akan Diberi Vaksin

Kamis, 11 September 2025 – 17:15 WIB
Masyarakat Pagar Alam yang Konsumsi Daging Kucing Akan Diberi Vaksin - JPNN.COM
Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah saat mengunjungi posko kesehatan. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pagar Alam, Sumatera Selatan (Sumsel) akan menyiapkan 150 vial vaksin rabies untuk masyarakat yang sempat terkecoh membeli daging sapi. Namun, ternyata daging kucing.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Desi Elviani menjelaskan bahwa selain vaksin, saat ini pihaknya juga sudah menyiapkan posko kesehatan.

"Sudah dari tiga hari lalu posko aduan dan pemeriksaan kami sediakan dI RSUD. Namun, laporan dari dokter maupun perawat jaga belum ada masyarakat yang datang untuk melakukan pemeriksaan," kata Desi, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga:

Desi mengungkap bahwa posko tersebut akan siaga selama satu bulan ke depan.

"Mungkin saat ini masyarakat masih malu untuk ke pokso aduan. Namun, kami pastikan bahwa Dinkes tidak akan mempublikasikan identitas dan merahasiakan warga yang ingin memeriksakan kesehatannya," ungkap Desi.

Kata Desi, dari 150 vial vaksin rabies yang tersedia, satu orang pasien akan empat kali injeksi obat.

Baca Juga:

"Sehingga dari 150 obat yang tersedia bisa untuk perawatan 30 orang pasien, tetapi jika kurang, Dinkes masih punya persedian lain yang siap untuk dipakai," sambung Desi.

Sebelumya, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam meninjau langsung lokasi pemeriksaan dan penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak setelah mengonsumsi daging sapi palsu yang ternyata merupakan daging kucing.

Masyarakat Pagar Alam yang terkecoh mengonsumsi daging kucing akan diberi vaksin rabies oleh Dinas Kesehatan Pagar Alam. Posko sudah dibuka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Daging Kucing  Vaksin rabies  Sumsel  Pagar Alam  kota pagar alam  dinas kesehatan 
BERITA DAGING KUCING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp