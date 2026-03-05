Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Masyarakat Sambut Positif Lagu Mudik Tertib Ojo Kesusu, Pesan Kuat & Mudah Diingat

Kamis, 05 Maret 2026 – 17:01 WIB
Masyarakat Sambut Positif Lagu Mudik Tertib Ojo Kesusu, Pesan Kuat & Mudah Diingat - JPNN.COM
Korlantas meluncurkan lagu Mudik Tertib Ojo Kesusu untuk kampanye keselamatan selama arus mudik. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengampanyekan keselamatan mudik Lebaran melalui lagu yang berjudul “Mudik Tertib Ojo Kesusu”.

Lagu ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak tergesa-gesa dalam berkendara dan tetap tertib berlalu lintas, keamanan perjalanan tidak hanya saat berangkat, tetapi juga saat kembali.

Sejumlah masyarakat pun mengapresiasi cara sosialisasi keselamatan berkendara yang dilakukan Polri dalam momentum mudik Lebaran 2026. Hal ini lantaran, lonjakan arus mudik Lebaran 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 3,5 juta kendaraan keluar dari Jakarta.

Baca Juga:

Wina (35), warga Kalibata, Jakarta Selatan menyambut baik kampanye lagu “Mudik Tertib Ojo Kesusu”. Menurutnya, pesan agar tidak tergesa-gesa saat berkendara sangat relevan bagi para pemudik, termasuk dirinya yang juga akan mudik ke Solo menggunakan mobil.

“Ini menurut saya bagus sekali ya lagunya easy listening, jadinya gampang diingat. Karena di dalam lirik lagunya terdapat imbauan kepada masyarakat keselamatan selama perjalanan adalah prioritas utama,” ujar Wina.

Hal yang sama dikatakan Brendy (30) pekerja swasta yang berencana akan mudik ke Surabaya memakai mobil bersama keluarga.

Baca Juga:

Menurut Brendy, lagu kampanye keselamatan mudik ini memiliki pesan yang kuat dan mudah diingat.

Selain itu kata Brendy, lagunya sangat mudah didengar untuk semua kalangan baik dari muda maupun yang dewasa.

Kalangan masyarakat menyambut baik kampanye keselamatan yang dilakukan Korlantas Polri dengan meluncurkan lagu Mudik Tertib Ojo Kesusu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Mudik  Mudik Lebaran  Kakorlantas  Irjen Agus Suryonugroho 
BERITA ARUS MUDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp