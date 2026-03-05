Masyarakat Sambut Positif Lagu Mudik Tertib Ojo Kesusu, Pesan Kuat & Mudah Diingat

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengampanyekan keselamatan mudik Lebaran melalui lagu yang berjudul “Mudik Tertib Ojo Kesusu”.

Lagu ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak tergesa-gesa dalam berkendara dan tetap tertib berlalu lintas, keamanan perjalanan tidak hanya saat berangkat, tetapi juga saat kembali.

Sejumlah masyarakat pun mengapresiasi cara sosialisasi keselamatan berkendara yang dilakukan Polri dalam momentum mudik Lebaran 2026. Hal ini lantaran, lonjakan arus mudik Lebaran 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 3,5 juta kendaraan keluar dari Jakarta.

Wina (35), warga Kalibata, Jakarta Selatan menyambut baik kampanye lagu “Mudik Tertib Ojo Kesusu”. Menurutnya, pesan agar tidak tergesa-gesa saat berkendara sangat relevan bagi para pemudik, termasuk dirinya yang juga akan mudik ke Solo menggunakan mobil.

“Ini menurut saya bagus sekali ya lagunya easy listening, jadinya gampang diingat. Karena di dalam lirik lagunya terdapat imbauan kepada masyarakat keselamatan selama perjalanan adalah prioritas utama,” ujar Wina.

Hal yang sama dikatakan Brendy (30) pekerja swasta yang berencana akan mudik ke Surabaya memakai mobil bersama keluarga.

Menurut Brendy, lagu kampanye keselamatan mudik ini memiliki pesan yang kuat dan mudah diingat.

Selain itu kata Brendy, lagunya sangat mudah didengar untuk semua kalangan baik dari muda maupun yang dewasa.