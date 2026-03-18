Masyarakat Tetap Bisa Dapatkan Layanan di 11 Kantor Pertanahan saat Mudik ke Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Layanan pertanahan pada 11 Kantor Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat akan tetap dibuka bagi masyarakat dalam periode libur Lebaran 2026.

Masyarakat yang akan mudik ke wilayah Jabar bisa memanfaatkan waktu liburan untuk mengurus sertifikat tanah secara langsung.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan momentum Lebaran merupakan waktu penting bagi masyarakat.

Namun di sisi lain, kebutuhan administrasi pertanahan juga tetap menjadi kebutuhan yang penting.

"Untuk itu, kami memastikan pelayanan pertanahan tetap tersedia melalui layanan terbatas selama masa libur. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat memperoleh informasi maupun mengurus layanan yang dibutuhkan,” kata Yuniar Hikmat Ginanjar dalam keterangan resminya, Rabu (18/3).

Ada 11 kabupaten/kota di Jabar yang tetap membuka layanan pertanahan karena menjadi tujuan mudik masyarakat selama periode liburan, meliputi: Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

Dia menjelaskan layanan di 11 Kantor Pertanahan dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, pukul 09.00-12.00 WIB.

Beberapa layanan yang tersedia, antara lain informasi dan konsultasi pertanahan, penerimaan berkas layanan pertanahan, penyerahan produk layanan pertanahan, serta pemutakhiran data digital terhadap sertifikat lama.