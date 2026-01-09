Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Masyarakat Tidak Perlu Panik Adanya Virus Super Flu

Jumat, 09 Januari 2026 – 12:03 WIB
Masyarakat Tidak Perlu Panik Adanya Virus Super Flu - JPNN.COM
Ilustrasi orang yang terkena virus influenza. Foto dok.BHI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan penularan virus super flu sangat cepat, dan perlu diwaspadai.

Namun demikian Budi meminta masyarakat tak perlu panik terhadap influenza A subtipe H3N2, yang kerap disebut sebagai super flu ini.

"Buat pesan saya ke masyarakat, nomor satu, semua harus hati-hati dan sadar ada ini, tapi enggak usah panik," ujar Budi dikutip Jumat (9/1).

Baca Juga:

Budi menjelaskan di Indonesia jumlah kasus yang teridentifikasi terjangkit virus super flu masih terbatas.

“Dan enggak parah sih, artinya bisa dengan pengobatan biasa," kata Budi.

Budi menegaskab, super flu berbeda dengan COVID-19 yang penularannya cepat dan mematikan. Sebab, super flu ini sama seperti flu pada umumnya.

Baca Juga:

“Karena ini sama seperti flu biasa, bukan seperti Covid yang dulu-dulu varian delta mematikan,” sambungnya.

Namun, Budi tetap mengingatkan masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan sederhana.

Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tak perlu panik terhadap influenza A subtipe H3N2, yang kerap disebut sebagai super flu ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   H3N2  Super Flu  Superflu  Influenza  flu  batuk  pilek  Covid-19 
BERITA H3N2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp