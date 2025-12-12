Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Mata Elang Tewas Dikeroyok di Kalibata Jaksel, Satu Orang Kritis

Jumat, 12 Desember 2025 – 04:00 WIB
Mata Elang Tewas Dikeroyok di Kalibata Jaksel, Satu Orang Kritis - JPNN.COM
Tempat kejadian perkara (TKP) pengeroyokan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). ANTARA/HO-Polres Metro Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Pengeroyokan dialami penagih utang atau mata elang (matel).

Pelaku juga melakukan perusakan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12) sore.

"Kejadian pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan satu luka berat masih dalam lidik ya. Kami masih melakukan penyelidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Kamis.

Baca Juga:

Nicolas membenarkan dari 80-100 orang yang datang berkelompok ini menyebabkan satu orang meninggal dan satu luka berat dari pengeroyokan itu.

Dua kelompok ini awalnya saling menyerang hingga merusak sejumlah warung dan merusak motor ojek daring (ojol).

"Kami sudah mengantisipasi itu. Namun, kekuatan pada saat itu tidak sebanding karena tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang merusak warung-warung yang ada di sekitar tempat ini," ucapnya.

Baca Juga:

Hingga kini pihaknya memastikan sejumlah personel mulai dari Direktorat Samapta Polda, Sat Samapta Polres hingga Polsek sudah berada di tempat kejadian perkara (TKP).

Diharapkan dengan adanya pengamanan TKP ini tidak membuat masyarakat khawatir dan bisa melintasi jalanan di kawasan Pancoran.

Mencekam pengeroyokan penagih utang atau mata elang di Kalibata, Jaksel. Pelaku berjumlah 100 orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mata Elang  Kalibata  penagih utang  pengeroyokan 
BERITA MATA ELANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp