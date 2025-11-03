Mata Lebam Siswi SDN 150 Palembang Picu Kecurigaan, Ortu Lapor Polisi

jpnn.com - Seorang siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 150 Palembang berinisial FR (7) diduga mengalami penganiayaan oleh oknum gurunya.

Akibatnya, kedua mata siswi tersebut mengalami lebam. Tak terima, Sukrisnawati (40) orang tua korban lantas melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang, Senin (2/11).

Dihadapan petugas piket pengaduan Sukrisnawati didampingi suaminya menuturkan peristiwa yang dialami oleh anaknya terjadi pada Senin (27/10/2025) sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kelas SDN 150 Palembang.

Peristiwa yang dialami korban diketahui oleh ibu korban berawal saat dirinya jemput korban pulang sekolah di TKP (tempat kejadian perkara), Sukrisnawati kaget melihat kedua mata anaknya sudah lebam.

"Waktu itu saya jemput anak saya dan melihat kedua matanya luka lebam dan kornea mata anak saya merah," tuturnya kepada petugas.

Melihat apa yang dialami sang anak, Sukrisnawati kemudian mempertanyakan kepada teman-teman korban yang berada di dalam kelas.

"Saya masuk ke dalam kelas untuk menanyakan kenapa kedua mata anak saya lebam dan merah," ungkap dia.

"Mereka (teman anak-anak saya) menjawab bahwa anak saya sudah dipukul salah satu oknum guru perempuan dengan menggunakan cincin dan mengenai mata anak saya," ungkap dia.