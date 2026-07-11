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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Mata Terkena Bola Padel, Desta Ungkap Kondisi Terkini

Sabtu, 11 Juli 2026 – 17:17 WIB
Mata Terkena Bola Padel, Desta Ungkap Kondisi Terkini - JPNN.COM
Desta. Foto: Instagram/desta80s

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus musisi, Desta Mahendra mengalami insiden terkana bola padel pada bagian mata.

Melalui akun miliknya di Instagram, Desta mengunggah video yang memperlihatkan matanya tidak sengaja terkena pukulan bola padel yang diabadikan oleh beberapa teman.

Dalam salah satu video, dia yang awalnya begitu menikmati pertandingan, harus mengalami cedera. Hal tersebut membuat sejumlah rekan dan penggemar khawatir.

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Dia lantas mengungkapkan kondisi matanya pasca-matanya terkena bola padel.

"Thank you semua doanya. Pendarahan cukup lebar sampai di lensa mata," ungkap Desta Mahendra, Sabtu (11/7).

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Walaupun kondisinya cukup parah, Desta menyebut, insiden tersebut tidak membahayakan matanya.

Komedian sekaligus musisi, Desta Mahendra mengalami insiden terkana bola padel pada bagian mata.

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TAGS   Desta  Desta Mahendra  Deddy Mahendra Desta  padel 
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