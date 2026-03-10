Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Matana University Dorong Karyawan Tingkatkan Kualifikasi Pendidikan

Selasa, 10 Maret 2026 – 06:33 WIB
Matana University Dorong Karyawan Tingkatkan Kualifikasi Pendidikan - JPNN.COM
Matana University menghadirkan kuliah malam. Foto: dok Matana University

jpnn.com, JAKARTA - Meningkatkan kualifikasi pendidikan menjadi kebutuhan di tengah dinamika dunia profesional. 

Namun, keterbatasan waktu terkadang menjadi kendala utama bagi para pekerja yang ingin melanjutkan studi. 

Menjawab tantangan tersebut, Matana University menghadirkan kuliah malam.

Baca Juga:

Rektor Matana University Franky Jamin menyatakan kuliah malam hadir sebagai solusi pendidikan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan profesional masa kini.

Program Kelas Reguler Malam dirancang khusus bagi karyawan, profesional muda, dan masyarakat produktif. 

“Program ini menawarkan sistem perkuliahan yang adaptif, jadwal kuliah pada malam hari, dan metode pembelajaran hybrid,” ungkap Franky Jamin, dikutip, Selasa (10/3).

Baca Juga:

Menurut dia, proses pembelajaran didukung oleh dosen akademisi serta praktisi industri, dilengkapi pelatihan kompetensi dan sertifikasi bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.

“Kami melihat banyak profesional dan karyawan memiliki potensi besar, tetapi terkendala waktu dan fleksibilitas,” ujarnya.

Rektor Matana University Franky Jamin menyatakan kuliah malam hadir sebagai solusi pendidikan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan profesional masa kini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Karyawan  kuliah malam  pendidikan  Matana University 
BERITA KARYAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp