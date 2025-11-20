Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mataram Masuk Daftar Kota Wakaf Nasional, Pertama di Bali Nusra

Kamis, 20 November 2025 – 10:38 WIB
Mataram Masuk Daftar Kota Wakaf Nasional, Pertama di Bali Nusra - JPNN.COM
Mataram Masuk Daftar Kota Wakaf Nasional, Pertama di Bali Nusra. Foto: Kemenag

jpnn.com, MATARAM - Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Kota Mataram sebagai Kota Wakaf ke-14 di Indonesia sekaligus yang pertama di wilayah Bali–Nusra.

Peresmian yang berlangsung dalam rangkaian Kick Off Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ini digelar di Ballroom Bank NTB Syariah, Selasa (19/11).

Penetapan Kota Mataram didukung potensi wakaf daerah yang mencapai 843 bidang tanah dengan total luas 1.422.962 meter persegi.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh perwakilan Kemenag, Pemerintah Kota Mataram, Badan Wakaf Indonesia, Bank NTB Syariah, dan pemangku kepentingan terkait.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghofur, mengatakan program Kota Wakaf merupakan strategi nasional untuk mendorong transformasi pengelolaan zakat dan wakaf dari pola konsumtif menuju produktif.

Dia menilai potensi aset wakaf di NTB dapat menjadi modal kuat pengembangan ekosistem wakaf terintegrasi.

“Kami ingin memastikan aset wakaf dikelola produktif dan memberi dampak terukur bagi kesejahteraan umat,” ujarnya.

Kemenag mencatat bahwa Mataram melengkapi daftar 13 Kota Wakaf sebelumnya, masing-masing ditetapkan pada 2024 dan 2025, dengan daerah berikutnya menargetkan Ambon dan Cianjur.

Kemenag meresmikan Kota Mataram sebagai Kota Wakaf pertama di Bali–Nusra dengan aset 1,4 juta m².

