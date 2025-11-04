Match Fit Night 2025 Rayakan Harmoni Sport, Musik, dan Subkultur

jpnn.com, JAKARTA - Fred Perry kembali menghidupkan semangat urban yang autentik lewat Match Fit Night 2025, sebuah perayaan yang memadukan dunia olahraga, musik, dan subkultur.

Diselenggarakan di Nirmana Falatehan, Blok M, acara ini menjadi ruang bagi komunitas kreatif untuk mengekspresikan semangat pantang menyerah, komitmen, serta gaya khas yang melekat pada brand legendaris asal Inggris tersebut.

Bagi Fred Perry, “Match Fit” bukan hanya tentang kesiapan fisik, tetapi juga dedikasi dan determinasi untuk selalu menjadi versi terbaik diri sendiri.

Brand Manager Fred Perry Indonesia, Unita Fatimah, menjelaskan, Match Fit menggambarkan semangat keunggulan dan ambisi yang menjadi DNA Fred Perry. Tahun ini,

"kami menerjemahkannya lewat empat elemen utama: Tributing Tennis and Legacy, Sport and Sharpness, Modernist Values, dan The Fred Perry Shirt," kata Unita, dalam keterangannya, Selasa (4/11).

Malam perayaan tersebut dimeriahkan oleh lima musisi lintas genre yang mewakili semangat Match Fit dengan gaya mereka masing-masing.

Ada The SIGIT dengan energi rock yang kuat, Goodnight Electric dengan nuansa synth-pop retro, Avhath dengan intensitas hardcore, Ali dengan sentuhan funk dan afrobeat berbahasa Arab, serta Patras yang menghadirkan pop rock berwarna psychedelic.

Tak hanya konser musik, Match Fit Night 2025 juga menghadirkan Fred Perry Wall, instalasi visual yang menampilkan arsip perjalanan panjang brand ini dari dunia olahraga ke musik dan subkultur.