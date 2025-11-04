Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Matel Rampas Motor Ojol di BKR Bandung, Ini yang Terjadi

Selasa, 04 November 2025 – 18:30 WIB
Ratusan driver ojol mendatangi kantor diduga markas mata elang yang mengambil paksa sepeda motor rekannya di Jalan BKR, Kota Bandung, Selasa (4/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Aksi mata elang (matel) atau debt collector yang meresahkan terjadi di Jalan BKR, Kota Bandung.

Korbannya adalah seorang pengemudi ojek online (ojol). Driver tersebut tidak hanya dirampas sepeda motornya, tetapi juga dipukuli. 

Perwakilan Ojol, Nukeu mengatakan, peristiwa itu terjadi saat korban yang baru saja mengantar penumpang melintas di Jalan BKR. 

Saat sedang menyetir, tiba-tiba korban didatangi oleh lebih dari dari dua orang diduga debt collector yang hendak mengambil paksa unit kendaraan.

"Si korban lagi cari uang on bid Gojek. Dia drop out kemudian motor langsung ditarik, diambil secara paksa di Jalan BKR. Kejadiannya antara jam 12 sampai jam satu siang," kata Nukeu ditemui JPNN di lokasi kejadian, Selasa (4/11/2025).

Tak hanya merampas sepeda motor, matel itu juga melakukan pemukulan terhadap korban. 

Menurutnya, korban dipukul berkali-kali oleh para matel itu.

"Iya dipukul juga. Justru yang awalnya mengintervensi itu dari matelnya, otomatis anak-anak dari ojol naik pitam juga," jelasnya.

