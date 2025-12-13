Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Matel Tewas Dikeroyok di Kalibata, Legislator NasDem Tuntut Pengusutan Tuntas

Sabtu, 13 Desember 2025 – 16:40 WIB
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi III DPR Rudianto Lallo. Foto: Aristo Setiawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menuntut pengusutan tuntas aksi pengeroyokan terhadap penagih utang atau beken disebut matel di Kalibata, Jakarta Selatan.

Diketahui, aksi pengeroyokan pada Kamis (11/12) mengakibatkan satu matel meninggal dunia dan seorang lain kritis.

"Kami berharap untuk ditindak, dimintai pertanggungjawaban secara hukum," kata Lallo melalui layanan pesan, Sabtu (13/12).

Legislator fraksi NasDem itu mengatakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apa pun tidak bisa dibenarkan dan perlu diusut secara hukum. 

"Siapa pun itu harus tetap harus dimintai pertanggungjawaban," kata Lallo.

Belakangan, polisi telah menetapkan enam tersangka dari kasus pengeroyokan terhadap matel di Kalibata, Jakarta Selatan.

Keenam tersangka itu antara lain JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AM. Mereka berstatus sebagai anggota Yanma Polri.

Lallo menuturkan pelaku pengeroyokan tetap harus ditindak, termasuk saat para tersangka ternyata berstatus aparat negara.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menuntut pengusutan tuntas aksi pengeroyokan terhadap matel di Kalibata, Jakarta Selatan.

