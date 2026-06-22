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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mati Lampu Bergilir di Pulau Jawa, Ekonomi Terdampak, Airlangga Beri Jawaban

Senin, 22 Juni 2026 – 21:47 WIB
Mati Lampu Bergilir di Pulau Jawa, Ekonomi Terdampak, Airlangga Beri Jawaban - JPNN.COM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons fenomena mati lampu bergilir di Pulau Jawa yang mempengaruhi perekonomian tanah air.

Airlangga menyadari fenomena mati lampu bergilir di Pulau Jawa yang sudah berlangsung sepekan berpengaruh kepada perekonomian tanah air.

Dia menyatakan sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menangani permasalahan tersebut.

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Airlangga juga menegaskan sudah membahas permasalahan tersebut dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Namun, dia tidak membeberkan secara detail mengenai pembahasan dengan Bahlil dan perusahaan listrik terbesar tanah air tersebut.

Airlangga hanya mengungkapkan permasalahan tersebut akan diselesaikan pada bulan ini.

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"Kami sudah minta kemarin PLN, kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM. Harapannya Juni ini bisa diselesaikan," kata Adia di kantornya, Senin (22/6).

Sebelumnya diberitakan, PLN membenarkan terjadi pemadaman listrik di Pulau Jawa akibat kendala operasional.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons fenomena mati lampu bergilir di Pulau Jawa yang mempengaruhi perekonomian tanah air.

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TAGS   Menko Airlangga Hartarto  Mati Lampu Bergilir di Pulau Jawa  ekonomi masyarakat  Bahlil Lahadalia 
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