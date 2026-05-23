Mati Listrik Massal di Sumatra, Pemerintah Merespons Begini

Sabtu, 23 Mei 2026 – 15:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat meninjau progres pembangunan Flyover Nurtanio, Jumat (12/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait peristiwa mati listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. AHY menyebut pemerintah masih menunggu hasil investigasi dari PLN untuk mengetahui penyebab gangguan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan AHY seusai menghadiri Musyawarah Nasional XI Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di Wisma Senayan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).

“Intinya kita sedang mengikuti juga. Tentu PLN ingin mengecek seperti apa yang terjadi sesungguhnya. Kita dengar memang ada blackout di beberapa wilayah di Sumatera,” kata AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan listrik merupakan layanan publik mendasar yang harus selalu tersedia bagi masyarakat. Karena itu, menurut dia, penyebab pemadaman massal tersebut perlu segera diketahui agar langkah penanganan dapat dilakukan.

“Sebetulnya kita harus memastikan pelayanan publik yang paling mendasar, di antaranya listrik, juga selalu tersedia,” ujarnya.

AHY mengatakan saat ini PLN masih melakukan investigasi untuk mengungkap akar persoalan di balik gangguan listrik yang melanda sejumlah daerah di Sumatera tersebut.

“Dan saya rasa sedang diinvestigasi apa permasalahan utamanya,” imbuhnya.

Diketahui, mati listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5) malam. Di Kota Medan, listrik dilaporkan padam total hingga menyebabkan sejumlah ruas jalan utama gelap gulita akibat lampu penerangan jalan umum dan lampu lalu lintas tidak berfungsi. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

