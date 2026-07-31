Matilah Kau Mati, Efek Rumah Kaca Garap OST Film Laut Bercerita

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Pal8 Pictures menggandeng grup musik Efek Rumah Kaca untuk menggarap OST (original soundtrack) film debut Laut Bercerita yang disutradarai Yosep Anggi Noen.

Lagu yang berjudul Matilah Kau Mati diambil dari puisi yang tercantum dalam novel best seller Laut Bercerita karya Leila S. Chudori.

Dalam penggarapan OST Matilah Kau Mati, Efek Rumah Kaca juga berkolaborasi dengan Knogg sedangkan lirik lagu ini ditulis Leila S. Chudori, Sutardji Calzoum Bachri dan vokalis Efek Rumah Kaca Cholil Mahmud.

Sementara itu, aransemen digarap oleh Knogg -moniker Angan Senja- musisi sekaligus putra dari Cholil Mahmud. Cholil bersama Efek Rumah Kaca kemudian meramu dan menciptakan musik dengan Knogg sebagai produser.

Matilah Kau Mati terdengar liris dengan aransemen minimalis gitar yang dibalut dengan electric piano dan synth (synthesizer), yang kemudian menonjolkan karakter vokal khas Cholil.

Lagu tersebut terdengar seperti nyala lilin di ruang gelap, meski bernada perlahan namun setiap baitnya mengandung optimisme.

"Lagu Matilah Kau Mati ingin menggandakan semangat yang sudah ada di dalam film dan novelnya. Bahwa semangat baik sebenarnya bertebaran di banyak tempat dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga, asalkan kita mau mengubah dan mentransformasikannya,” kata Cholil Mahmud.

Proses penggarapan lagu Matilah Kau Mati diawali dengan permintaan Leila Chudori kepada Cholil Mahmud untuk bekerja sama menciptakan OST film Laut Bercerita.