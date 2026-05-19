Matrix NAP Info Perkuat Kapasitas Infrastruktur Kabel Bawah Laut Batam–Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Matrix Networks Pte Ltd dan PT NAP Info Lintas Nusa, mitra strategis dalam pengoperasian Matrix Cable System, mengumumkan keberhasilan aktivasi solusi GeoMesh Extreme dari Ciena yang didukung teknologi optik koheren WaveLogic 6 Extreme (WL6e) pada segmen Batam–Jakarta.

Aktivasi ini menjadi langkah penting bagi Matrix NAP Info dalam memperkuat kapasitas infrastruktur kabel bawah laut yang telah beroperasi.

Melalui implementasi tersebut, segmen Batam–Jakarta sepanjang 1.055 kilometer kini mampu menghadirkan kapasitas 1 Tb/s per kanal panjang gelombang.

Dalam pengujian tersebut, transmisi 1 Tb/s berhasil berjalan stabil dan berkinerja tinggi pada Matrix Cable System dalam kondisi submarine nyata.

“Pengaktifan 1 Tb/s per panjang gelombang pada segmen submarine Batam–Jakarta kami bukan sekadar peningkatan kapasitas, tetapi juga pernyataan posisi Matrix NAP Info dalam lanskap konektivitas global,” ujar Direktur Matrix NAP Info, Omar Syarif Nasution, Selasa (19/5).

Pencapaian ini menempatkan Matrix NAP Info sebagai salah satu operator pertama di kawasan yang secara komersial mengaktifkan teknologi optik koheren generasi terbaru Ciena pada sistem kabel bawah laut aktif.

Dengan kapasitas kelas terabit tersebut, Matrix NAP Info memperkuat fondasi konektivitas internasional Indonesia, terutama untuk mendukung pertumbuhan layanan cloud, kecerdasan buatan atau AI, distribusi konten, serta kebutuhan bandwidth berskala besar.

"Implementasi teknologi optik koheren generasi terbaru pada Matrix Cable System memperkuat posisi Indonesia sebagai hub konektivitas digital regional di era cloud dan AI," ujarnya.